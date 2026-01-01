Жительница Анкары решила доказать в суде, что является дочерью Трампа

Озмен проживает в Анкаре. В сентябре 55-летняя женщина обратилась в семейный суд с иском об установлении отцовства.

По ее словам, она родилась в 1970 году. Ее родителями записали Дурсун и Сати Озмен, которые умерли в 2009 и 2017 году. Но еще до смерти Сати рассказала правду о ее рождении.

Озмен добавила, что считает биологической матерью американку по имени София, которая забеременела от Трампа в результате запретной связи. Гражданка США родила дочь в той же больнице, где и Сати. Только у турчанки родился мертвый ребенок. София и отдала семье Озмен свою новорожденную дочь.

«Моя приемная мать увидела в 2017 году в новостях Трампа, показала на него и сказала — „вот твой отец!“. Не знаю, насколько это правда. Я хочу узнать, является ли он мне отцом», — заявила женщина.

Озмен призналась, что не хотела бы создать для Трампа какие-либо проблемы, но хотела бы с ним пообщаться. Она уверена, что хороший отец и не оттолкнет ее.

Суд отклонил иск 10 октября из-за отсутствия доказательств, но Озмен планирует идти до конца. У нее в планах апелляция. Кроме того, она обратилась в суды США и американское посольство.

Ранее Трамп в канун Рождества появился на публике с синяками на руках.