Жителям Пекина рекомендовали не выходить на улицу

Жителям Пекина из-за сильного ветра рекомендовали не выходить на улицу в субботу без острой необходимости. Об этом в соцсети WeChat сообщило Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям.

"Городское управление напоминает населению: не отправляйтесь в дорогу без необходимости, не выходите на улицу без необходимости, избегайте мероприятий на открытом воздухе. Не задерживайтесь и не останавливайтесь под рекламными щитами и высокими зданиями, большими деревьями и временными сооружениями", - заявили в управлении.

Также пекинцам посоветовали воздержаться от походов в лес и горы, а также строго запретили разводить огонь на открытом воздухе.

Согласно данным синоптиков, с утра в субботу в большинстве районов Пекина наблюдались порывы ветра силой от 7 до 9 баллов, тогда как в горных районах порывы ветра достигали 13 баллов.

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