Жители Мьянмы поблагодарили российский спасателей, работающих на месте землетрясения

Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что жители страны доверяют российским специалистам МЧС.

Они обращаются к сотрудникам из России за помощью и благодарят их за работу.

«Второго апреля около 10 местных жителей с детьми посетили полевой лагерь МЧС и вручили подарки работникам отряда», — рассказал Азизов.

Российские спасатели активно делятся опытом с местными коллегами. Они обучают их искать пострадавших и рассказывают о современном оборудовании.

Специалисты из России обследовали уже более 121 тысячи квадратных метров территории после землетрясения. Посол выразил надежду на то, что приобретенный опыт будет полезен для Мьянмы и работа по ликвидации последствий продолжится.