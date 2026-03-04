Житель Германии рассказал, как увидел дьявола после попытки самоубийства

Житель Германии в 2020 году попытался покончить с собой, пережил клиническую смерть, но выжил — и заявил, что видел ад. Его рассказ привела газета The Daily Mirror .

В 2019 году у немца скоропостижно умерла старшая дочь, с которой он был очень близок. После этого началась пандемия, и мужчина несколько месяцев не выходил из дома, располнев до 150 килограммов, но все-таки заразился вирусом. Еще месяц он провел в больнице, и никто не мог его навестить. Тогда он и принял решение о суициде.

Пять дней мужчина провел в коме. Он заявил, что видел старинный каменный дворец, похожий на китайские или японские, и трон, на котором сидел дьявол. Рядом была пристань, к которой пришвартовывались лодки с душами людей. Часть душ отправлялись к четырем камням, похожим на львиные когти, и перемалывались с ужасными звуками.

Очнувшись, мужчина понял, что не хочет туда попасть, и изменил свою жизнь. Он надеется, что после смерти попадет в рай и, может быть, встретится с дочерью.

Ранее священник из США, у которого почти два часа не билось сердце, рассказал, что видел родных и Бога.