Жилые дома и ЛЭП на Кубе повредило из-за мощных землетрясений

Бермудес: землетрясения повредили дома и энергоинфраструктуру на Кубе

Два мощных землетрясения, произошедшие на востоке Кубы, вызвали оползни. В результате повреждения получили жилые дома и линии электропередачи, заявил президент Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети Х .

«Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — подчеркнул кубинский лидер.

Землетрясения произошли 10 ноября, магнитуда подземных толчков составила 6 и 6,7. Местные жители рассказали Reuters, что в это время стены тряслись, а с полок падала и билась посуда.

«Мы ощущали землетрясения и раньше, но ничего подобного этому не было», — подчеркнула жительница Сантьяго Грисельда Фернандес.

Ранее российское посольство в Гаване предупредило туристов о тропическом шторме «Рафаэль». Сотрудники дипведомства посоветовали путешественникам заранее зарядить мобильные телефоны, а также соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям кубинских властей.