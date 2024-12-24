Жертвами взрыва на заводе в Турции стали 12 человек

CNN Türk: на заводе в Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Балыкесире на западе Турции. Об этом телеканалу CNN Türk сообщил местный губернатор Исмаил Устаоглу.

«В результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в уезде Кареси Балыкесира есть погибшие и раненые», — заявил он.

Губернатор не уточнил количество жертв и пострадавших. По данным журналистов, в результате взрыва погибли 12 человек.

Накануне взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Причиной случившегося назвали нарушения техники безопасности, в результате ЧП погибли и пострадали люди. По факту случившегося возбудили уголовное дело, территорию завода осмотрели следователи.

По данным СК, сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» незадолго до взрыва проводили газосварочные работы. Сотрудникам было от 28 лет до 51 года.