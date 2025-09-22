Жена Кирка публично простила убийцу своего мужа

Вдова американского политика-трамписта Чарли Кирка публично простила убийцу своего мужа во время церемонии прощания. Ее слова прозвучали в ходе траурной церемонии, которую транслировали американские СМИ.

Эрика Кирк объяснила свое отношение тем, что именно так поступил бы ее покойный супруг.

«Я его прощаю, потому что так поступал Христос, и Чарли поступил бы именно так», — заявила она.

Вдова подчеркнула, что ответом на ненависть должна быть любовь даже к врагам и гонителям. Она также призвала создать организацию, которая уведет человечество от ада.

«Ответ, который мы знаем из Евангелия — это любовь, и всегда любовь», — добавила Эрика Кирк.

Ранее стало известно, что на стадионе State Farm в Аризоне, где проходила церемония прощания с убитым политиком, заметили беседующими президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. Они впервые после ссоры в июне публично пожали друг другу руки.