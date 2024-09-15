Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у побережья Сальвадора

У побережья Сальвадора произошло землетрясение силой 5,7 балла. По информации EMSC , сейсмическую активность зарегистрировали в 114 километрах к юго-западу от города Санта-Ана.

Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров. Информация о разрушениях и жертвах не поступала.

Позже поступило несколько сообщений о подземных толчках к 55-му и 64-му километрам к югу от Акахутлы. Зафиксированная глубина — 22 и 29 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировали у берегов Камчатки, за 108 километров от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине шести километров. После землетрясения произошло не менее 250 афтершоков.