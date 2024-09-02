Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи восточного побережья острова Тайвань. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные островного Центрального метеорологического управления.
По предварительной информации, эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах от прибрежной зоны уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 23,9 километра.
Отмечается, что на данный момент никакой информации о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.
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