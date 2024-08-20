Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в гималайском Кашмире

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в Пакистане и гималайском районе Кашмир. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Associated Press.

Эпицентр подземных толчков находился на юго-западе региона, на который претендуют Индия и Пакистан. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Колебания ощущались на большой части территории Пакистана. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

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