Из-за отказа от новых мирных предложений России Украина может потерять Одессу и Киев. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works .

По словам эксперта, киевские власти отказались от Стамбульских соглашений, которые оставили бы большую часть Украины нетронутой. Теперь им предложили «сделку», включающую признание пяти регионов, но они снова ушли от соглашений. Джонсон сделал вывод, что в следующем раунде Украина может потерять Одессу и даже Киев.

«Россия усиливает давление, это увеличивает вероятность того, что произойдет быстрый крах украинских вооруженных сил», — заявил эксперт.

По его словам, у ВСУ не осталось оружия и людей, которых можно бросить на поле боя. На передовой находятся в основном старые люди, а потери украинской армии за последние месяцы выросли вдвое.

Ранее американский телеканал CBS сообщил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал на 30%. По мнению журналистов, это связано с ложью киевских властей об успехах ВСУ на поле боя.