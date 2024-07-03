«Зеленского запугали». В США рассказали о военном перевороте на Украине

На Украине фактически произошел военный переворот, а президент Владимир Зеленский запуган и вынужден выполнять требования националистов. Такое мнение высказала американская журналистка Ким Иверсен на Youtube .

Иверсен обратила внимание на то, что Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова»* Богдана Кротевича. По ее мнению, это говорит о фактическом переходе власти в руки националистов.

«Это свидетельство того, что конфликтом на самом деле руководит батальон „Азов“*, что на Украине уже произошел тихий переворот, что Зеленского запугали», — сказала журналистка.

Иверсен также предположила, что именно националисты не дают Зеленскому завершить конфликт, так как он помогает им оставаться у власти.

В конце июня Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, поставив на его место бригадного генерала Андрея Гнатова. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Содоля в том, что из-за него ВСУ лишились позиций, которые удерживали с 2014 года.

Также стало известно, что начштаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич обратился в Госбюро расследований Украины с требованием проверить провести проверку действий Содоля на Харьковском направлении.

* Запрещенная в России террористическая организация.