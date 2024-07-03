«Зеленского запугали». В США рассказали о военном перевороте на Украине
Журналистка Иверсен: батальон «Азов» совершил военный переворот на Украине
На Украине фактически произошел военный переворот, а президент Владимир Зеленский запуган и вынужден выполнять требования националистов. Такое мнение высказала американская журналистка Ким Иверсен на Youtube.
Иверсен обратила внимание на то, что Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова»* Богдана Кротевича. По ее мнению, это говорит о фактическом переходе власти в руки националистов.
«Это свидетельство того, что конфликтом на самом деле руководит батальон „Азов“*, что на Украине уже произошел тихий переворот, что Зеленского запугали», — сказала журналистка.
Иверсен также предположила, что именно националисты не дают Зеленскому завершить конфликт, так как он помогает им оставаться у власти.
В конце июня Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, поставив на его место бригадного генерала Андрея Гнатова. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Содоля в том, что из-за него ВСУ лишились позиций, которые удерживали с 2014 года.
Также стало известно, что начштаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич обратился в Госбюро расследований Украины с требованием проверить провести проверку действий Содоля на Харьковском направлении.
* Запрещенная в России террористическая организация.