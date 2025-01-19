Зеленского предупредили о санкциях Германии в случае аудита расходов
Журналистка Панченко призвала Германию провести аудит на Украине
Германия прекратит снабжать Украину, если проведет аудит выделенных ранее денег. Украинская журналистка Диана Панченко сообщила об этом в соцсети X.
«Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Уверена, что после этого Германия захочет только ввести санкции против [президента Владимира] Зеленского», — заявила она.
Подписчики поддержали идею Панченко. Однако некоторые усомнились в том, что нынешнее правительство ФРГ согласится сделать это.
Журналистка прокомментировала новость о том, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение трех миллиардов евро на помощь Украине. МИД и Минобороны ФРГ предложили закупить на эти деньги системы ПВО IRIS-T, управляемые ракеты к Patriot, колесные гаубицы и боеприпасы.
Министр иностранных дел Анналена Бербок восприняла вето настолько эмоционально, что сбежала с совещания.