Зеленского предупредили о санкциях Германии в случае аудита расходов

Журналистка Панченко призвала Германию провести аудит на Украине

Фото: РИА «Новости»

Германия прекратит снабжать Украину, если проведет аудит выделенных ранее денег. Украинская журналистка Диана Панченко сообщила об этом в соцсети X.

«Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Уверена, что после этого Германия захочет только ввести санкции против [президента Владимира] Зеленского», — заявила она.

Подписчики поддержали идею Панченко. Однако некоторые усомнились в том, что нынешнее правительство ФРГ согласится сделать это.

Журналистка прокомментировала новость о том, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение трех миллиардов евро на помощь Украине. МИД и Минобороны ФРГ предложили закупить на эти деньги системы ПВО IRIS-T, управляемые ракеты к Patriot, колесные гаубицы и боеприпасы.

Министр иностранных дел Анналена Бербок восприняла вето настолько эмоционально, что сбежала с совещания.

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