Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что испытывает ненависть к российскому лидеру Владимиру Путину, и в этом смысле его американский коллега Дональд Трамп прав. Об этом он сказал в интервью Politico .

«Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом отношении Трамп прав. Но не во всем», — объяснил политик.

Еще в октябре 2025-го Зеленский сказал, что Путин его «ненавидит». По его словам, он относится к российскому коллеге также. Кроме того, назвал его и всех россиян «врагами Украины и всех украинцев».

В это же время Дональд Трамп говорил, что достижению мира между Россией и Украиной мешает взаимная ненависть Путина и Зеленского. В марте он вновь отметил, что между ними сохраняется сильнейшая неприязнь.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе не хотят содействовать завершению украинского кризиса. Еще он обратил внимание, что украинская сторона продолжает всячески мешать мирному урегулированию конфликта.