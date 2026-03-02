Зеленский сделал заявление о сроках новых переговоров с Россией

Трехсторонние переговоры по Украине собирались провести в Абу-Даби 5-8 марта, но встреча может сорваться из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его процитировало «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что переговоры имеют огромное значение для республики.

«Пока из-за этих боевых действий сегодняшних мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу», — подчеркнул глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что переговоры состоятся, несмотря на возникшие сложности.

Ранее израильская армия подтвердила сообщения о ликвидации высокопоставленных иранских разведчиков во время военной операции против Исламской Республики. Из-за удара ЦАХАЛ погибли замминистра по вопросам Израиля Сейед Яхья Хамиди, глава разведуправления Джалал Фур Хоссейн и другие сотрудники министерства разведки.