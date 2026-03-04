Зеленский попытался выпросить квоту на оружие у Запада после обострения на Ближнем Востоке

Украинский президент Владимир Зеленский своими высказываниями о возможном срыве поставок ПВО из-за обострения вокруг Ирана фактически пытается выбить для себя квоту на оружие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости» .

Ранее Зеленский выразил обеспокоенность, что ситуация на Ближнем Востоке негативно отразиться на поставках зенитных ракетных систем Украине. При этом ни США, ни Европа не предупреждали о вероятных перебоях.

«Этот крик о помощи адресован главным образом к европейским стратегическим партнерам, которых Зеленский подталкивает бежать в Вашингтон и просить или вымаливать какую-то квоту, чтобы она была зарезервирована для Украины, а не была отправлена на Ближний Восток», — сказал Мирошник.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за операции США и Израиля против Ирана Украина выпала из мировой повестки. Зеленский исчез на Западе как политическая фигура.