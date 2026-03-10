Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом Нацгвардии, ветераном неонацистского полка «Азов»* Денисом Прокопенко с позывным Редис, которого поблагодарил за службу стране. Об этом глава киевского режима написал в телеграм-канале .

Зеленский назвал первый корпус Нацгвардии Украины «Азов»* одной из наиболее эффективных боевых структур украинских сил обороны.

«Мы будем и дальше поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению. Благодарен за службу Украине», — написал глава киевского режима.

Украинский лидер сообщил, что в прошлую пятницу, 6 марта, он посетил районы выполнения боевых задач в Донбассе. Тогда он удостоил госнаград и высокого воинского звания — бригадный генерал — Прокопенко и офицерский состав неонацистов.

Что касается Редиса, то стране он послужил в 2022 году, когда попал в плен при сдаче завода «Азовсталь» в Мариуполе. Неонациста тогда вывозили на бронеавтомобиле, чтобы местные жители с ним не расправились. Его обменяли спустя несколько месяцев, экстрадировав в Турцию.

В конце 2025 года боевики «Азова»*, оставшиеся в Красноармейске после захода подразделений ВС России, переодевались в женщин, чтобы вырваться из окружения.

* Запрещенная в России террористическая организация.