Западный истребитель опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

В Сирии произошло опасное сближение западного и российского самолетов. Истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 над провинцией Хомс. Российскому летчику удалось предотвратить столкновение. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Попов. Его слова привело РИА «Новости».
Как заявил Попов, авиаинцидент произошел утром 3 июля.
«Над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon „коалиции“ с самолетом Ан-30 ВКС России», — рассказал военачальник.
Он уточнил, что российское воздушное судно совершало плановый полет в воздушном пространстве Сирии.