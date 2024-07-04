Западный истребитель опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ

Фото: РИА «Новости»

В Сирии произошло опасное сближение западного и российского самолетов. Истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 над провинцией Хомс. Российскому летчику удалось предотвратить столкновение. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Попов. Его слова привело РИА «Новости».

Как заявил Попов, авиаинцидент произошел утром 3 июля.

«Над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon „коалиции“ с самолетом Ан-30 ВКС России», — рассказал военачальник.

Он уточнил, что российское воздушное судно совершало плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

В конце июня другой авиаинцидент произошел в небе над Сирией. Тогда беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС России также над провинцией Хомс.

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