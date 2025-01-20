«Занавес опустится». Трамп пообещал завершить период упадка в США

Трамп заявил, что после его возвращения в Белый дом закончится период упадка

Избранный президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации заявил, что после его возвращения в Белый дом в стране завершится «четырехлетний период упадка». Об этом политик заявил во время выступления перед сторонниками на митинге в Вашингтоне.

«Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны», — отметил он.

Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов 20 января. Политик успел поделился неоднозначными заявлениями, в том числе о завершении конфликта на Украине, покупке Гренландии и присоединении Канады.

Он также заявлял о возможной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. В беседе с 360.ru историк Владимир Можегов предположил, что лидеры России и США действительно могут встретиться, но на определенных договоренностях.