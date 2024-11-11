Зампред комитета Совфеда по международным делам Климов: команда Байдена попытается нарушить планы Трампа до января

Команда Джо Байдена, которая будет править в США до прихода к власти Дональда Трампа, попытается порушить планы нового руководства страны. Такое мнение в разговоре с ИА НСН высказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Он считает, что Демпартия будет всячески ставить палки в колеса новой правящей коалиции.

«Действующая администрация Байдена может поставить такие мины замедленного действия, что потом долго будет необходимо их разминировать», — сказал Климов.

При этом он добавил, что Трампу известны все условия Москвы по российско-украинскому конфликту, остается дождаться, как он использует эту информацию на практике.