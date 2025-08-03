Залужный, Буданов или Ермак? Кого готовят на место Зеленского

Хасанов: серый кардинал Ермак предпочтет не быть новым президентом, а рулить им

В Альпах прошла тайная встреча, на которой представители США и Великобритании обсудили возможность свержения президента Украины Владимира Зеленского. В ней также участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов* и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Политолог Ахмат Хасанов в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой объяснил, на кого из этой тройки сделают ставку западные кураторы.

По его словам, Залужный является одной из главных кандидатур на пост президента Украины. У бывшего главкома ВСУ и рейтинг выше, чем у Зеленского, и убрали его с поста главнокомандующего именно потому, что его популярность среди украинцев стала представлять угрозу для главы киевского режима. Зеленский просто избавился от одного из конкурентов.

Аналогичная ситуация чуть не произошла с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским, которого планировали направить послом в США.

«Но там забавная ситуация произошла, что у него двойное гражданство и семья живет там в принципе», — отметил политолог.

Хасанов высказался и о кандидатуре Ермака, отметив, что он «больше, как теневой серый кардинал». Вряд ли он согласиться на смену роли.

«Это место уже для него выгодное, пригретое. Он понимает, как ему там действовать дальше, и в принципе, если он поставит какого-то президента, который будет к нему прислушиваться, то Ермак даже останется у власти», — резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Трамп решил переформатировать власть на Украине сразу после скандальной встречи с Зеленским в Белом доме.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.