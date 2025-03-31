Она охарактеризовала приговор как «агонию либеральной демократии».

Сегодня суд признал Марин Ле Пен виновной и назначил ей наказание в виде четырехлетнего тюремного заключения, из которых два года будут условными, а два года — с обязательным ношением электронного браслета.