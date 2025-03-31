Захарова заявила, что приговор Ле Пен — это агония либеральной демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение французского суда в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью Life.

Она охарактеризовала приговор как «агонию либеральной демократии».

Сегодня суд признал Марин Ле Пен виновной и назначил ей наказание в виде четырехлетнего тюремного заключения, из которых два года будут условными, а два года — с обязательным ношением электронного браслета.

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