Захарова заявила, что кандидаты в президенты США должны обсуждать госдолг страны, а не свою гегемонию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радиостанцией Sputnik заявила, что кандидатам в президенты США следовало обсуждать на дебатах не гегемонию своей страны, а то, как они будут возвращать госдолг.
Собеседница считает, что США должны «возвращать миру наворованное».
«Вот это они должны обсуждать, как они докатились до такого уровня ведения дел», — сказала дипломат.
При этом официальный представитель МИД убеждена, что США никогда не смогут расплатиться по долгам.
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