Захарова высмеяла поиски «русского следа» в украинских антикоррупционных органах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала недавние обыски в структурах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По мнению дипломата, украинская сторона искала пресловутый «русский след».
«Плохо искали. Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить», — иронично отметила Захарова.
Следственные мероприятия проводились в связи с подозрением в коррупции и разглашении секретной информации. Однако представитель ведомства подчеркнула, что киевские власти придерживаются стандартного сценария: приоритет ставится на выявление «русского следа», а не реальных коррупционных связей, добавил Life.ru.