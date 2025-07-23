Захарова высмеяла поиски «русского следа» в украинских антикоррупционных органах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором прокомментировала недавние обыски в структурах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению дипломата, украинская сторона искала пресловутый «русский след».

«Плохо искали. Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить», — иронично отметила Захарова.

Следственные мероприятия проводились в связи с подозрением в коррупции и разглашении секретной информации. Однако представитель ведомства подчеркнула, что киевские власти придерживаются стандартного сценария: приоритет ставится на выявление «русского следа», а не реальных коррупционных связей, добавил Life.ru.