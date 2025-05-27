Захарова пошутила о драке Макрона с женой в ответ на решения Германии по оружию для ВСУ

Захарова пошутила над властями Германии из-за решений по оружию для ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля об ограничениях по дальности поставляемого Украине оружия, в шутку выразила надежду на то, что в немецком правительстве не было драки, как между президентом Франции Эммануэля Макрона и его женой Брижит. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Да отберите у них наконец „ложечку для сахара“ и „салфетку“! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — написала она.

Захарова упомянула ситуацию, когда на столе в купе европейских политиков, отправившихся в Киев, увидели пакетик предмет белого цвета и ложечку. Президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Страмера заподозрили в  употреблении запрещенных вещей.

Ранее в недавнем интервью телеканалу WDR канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты отменили ограничения по дальности для военных поставок Украине, чтобы Киев мог использовать дальнобойное оружие для атаки по целям на территории России. Позже эти заявления опроверг Ларс Клингбайль.

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