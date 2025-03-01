Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США наконец предстал в своем истинном обличье, подобно главному герою сказки Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». Об этом телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она объяснила, что Андерсен с помощью сказки показал, с чем могут столкнуться далекие от реальности люди.

«На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они, с одной стороны, видят реальность, а с другой — по каким-то причинам боятся об этом говорить», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что Зеленский, как и сказочный тщеславный король, наконец показал миру, кем он является.

Ранее лидер Украины вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом во время переговоров в Овальном кабинете. Из-за скандала Зеленский досрочно покинул Белый дом. В Сети после этого появилось шуточное дипфейк-видео с дракой украинского и американского лидеров.