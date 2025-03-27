Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе «фантастическое заявление» в интервью американскому телеканалу. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

По словам Захаровой, западные СМИ стали тиражировать слова Зеленского об обмане после минского перемирия, не отметив, кто на самом деле был виновником.

«Начали это перепечатывать, не напомнив своей аудитории о других цитатах своих собственных лидеров, таких как Меркель и Олланд, что именно они обманули не только граждан Украины, но и все мировое сообщество, не выполнив Минские договоренности», — указала Захарова.

Украинский президент в беседе с CNN обвинил российского лидера Владимира Путина в обмане.

«Знайте, что он может обмануть. Меня он так обманул после минского перемирия», — сказал Зеленский.