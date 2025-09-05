Задержанные в Баку россияне встретились со своими семьями

Россиянам, задержанным в Баку более двух месяцев назад, организовали встречу с семьями. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой, ее слова привело РИА «Новости».

«Очередная их (задержанных россиян — прим. ред.) встреча с родными состоялась на днях», — подчеркнули в пресс-службе омбудсмена.

Там добавили, что родственников принимала Национальная превентивная группа. Она рассматривает и разрешает поступившие обращения в рамках азербайджанского законодательства. Когда именно произошла встреча задержанных с семьями — не уточняется.

В Азербайджане 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 30 августа призвал как можно скорее освободить журналистов.