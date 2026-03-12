Действия украинского лидера Владимира Зеленского, отличающиеся воинственностью, превращают Украину и ее солдат в серьезную опасность для европейских стран. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в беседе с местным изданием Mandiner .

«Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы. <…> За ним стоит армия, он начинает попирать европейские ценности и, по сути, хочет уничтожить их ради денег», — сказал политик.

По его словам, из-за растущей агрессивности и жесткости поведения украинского лидера все больше европейских стран понимают, что киевский режим может угрожать безопасности Европы. Кроме того, Запад не сможет полагаться на такого непредсказуемого лидера, как Зеленский. Армию Украины придется взять под контроль.

По мнению Бока, после завершения конфликта президент продолжит столь же агрессивно требовать финансирования, имея за спиной вооруженные силы.

Ранее эстонский правовед, доктор юридических наук Рейн Мюллерсон предположил, что Зеленский сошел с ума. Такие выводы он сделал, проанализировав неадекватное поведение политика на Мюнхенской конференции.