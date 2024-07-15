Взрыв заминированной машины в Сомали привел к жертвам среди посетителей кафе

Мощный взрыв прогремел в городе Могадишо — столице Сомали. Не обошлось без погибших, сообщила телерадиокомпания Shabelle.

Известно, что на воздух взлетела заминированная машина. Происшествие случилось рядом с кафе, где посетители смотрели финал чемпионата Европы по футболу.

Взрыв привел к «многочисленным жертвами». Специалисты организовали расследование, добавил сайт телеканала «Звезда».

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