Взрыв заминированной машины в Сомали привел к жертвам среди посетителей кафе
Мощный взрыв прогремел в городе Могадишо — столице Сомали. Не обошлось без погибших, сообщила телерадиокомпания Shabelle.
Известно, что на воздух взлетела заминированная машина. Происшествие случилось рядом с кафе, где посетители смотрели финал чемпионата Европы по футболу.
Взрыв привел к «многочисленным жертвами». Специалисты организовали расследование, добавил сайт телеканала «Звезда».
Регистрацию социальных предприятий упростили в Подмосковье
Тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным
Более 260 штрафов за перевозку мусора выписали в Подмосковье в 2024 году
«Роснано» досрочно погасило обязательства по кредитам
Благотворительное шоу Анастасии Волочковой прошло в Солнечногорске
Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Солнечногорске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте