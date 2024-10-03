Взрыв прогремел в варшавском аэропорту. Причиной стал чемодан с биоматериалами

В варшавском аэропорту взорвался чемодан с биоматериалами и сухим льдом. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita .

Взрыв произошел в ночь на 3 октября. Он прогремел в сортировочном помещении, причиной стал багаж одного из пассажиров. Внутри чемодана находился герметично закрытый контейнер с исследовательскими образцами и сухим льдом, который и спровоцировал детонацию.

«Взорвавшийся багаж предположительно принадлежал одному из пассажиров, направлявшихся в Вену. Исследовательские образцы не пострадали, поврежден только контейнер, в котором они перевозились», — отметило издание.

В результате ЧП никто не пострадал, эвакуация не проводилась. По словам пресс-секретаря аэропорта Анны Дермонт, из-за взрыва пришлось приостановить регистрацию на рейс.

Ранее взрыв зафиксировали в японском аэропорту Миядзаки. Пассажиров эвакуировали, на место прибыли пожарные. Взрыв произошел на одной из рулежных дорожек, на летном поле повредилось асфальтовое покрытие.