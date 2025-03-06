Взрыв прогремел на заводе по производству шин в Ганновере

На территории завода компании Continental по производству шин в Ганновере произошел взрыв. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По предварительным данным, на верхних этажах одного из зданий произошел взрыв котельного агрегата. Другие подробности пока неизвестны.
Пожарная служба сообщила о пострадавших. На месте происшествия работают спецслужбы.
В начале февраля пожар охватил склад немецкой авиаремонтной компании HEICO Aircraft Maintenance. Жителей близлежащих районов попросили не выходить на улицу и не открывать окна, так как на складе, где произошло возгорание, хранились краски для самолетов, содержащие токсичные вещества.
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