Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе Tüpraş в Турции

Ранения различной степени тяжести получили 12 сотрудников нефтеперерабатывающего завода Tüpraş в турецком городе Измит после взрыва на предприятии. Телеканал NTV со ссылкой на руководство завода уточнил, что все пострадавшие получили легкие ранения, но их забрали в больницу прибывшие на место врачи.
По предварительным данным, детонация произошла во время планового технического обслуживания компрессора. После взрыва в здании начался пожар, но пламя быстро локализовали. На работе завода происшествие никак не сказалось.
В минувший понедельник, 4 ноября, взрыв прогремел на заводе по производству картона в финском городе Куопио. Директор предприятия Юха Коукка уточнил, что источником детонации стал резервуар для целлюлозы, где резко выросло давление и гигантская крышка пробила дыру в кровле на площади в 600 квадратных метров.
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