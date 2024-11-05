Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе Tüpraş в Турции

Ранения различной степени тяжести получили 12 сотрудников нефтеперерабатывающего завода Tüpraş в турецком городе Измит после взрыва на предприятии. Телеканал NTV со ссылкой на руководство завода уточнил, что все пострадавшие получили легкие ранения, но их забрали в больницу прибывшие на место врачи.

По предварительным данным, детонация произошла во время планового технического обслуживания компрессора. После взрыва в здании начался пожар, но пламя быстро локализовали. На работе завода происшествие никак не сказалось.

В минувший понедельник, 4 ноября, взрыв прогремел на заводе по производству картона в финском городе Куопио. Директор предприятия Юха Коукка уточнил, что источником детонации стал резервуар для целлюлозы, где резко выросло давление и гигантская крышка пробила дыру в кровле на площади в 600 квадратных метров.