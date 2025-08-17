Выставят за дверь: новая проблема встала перед Зеленским

Sky News: Зеленского могут выставить как преграду на пути к урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский может стать в глазах США главной проблемой в урегулировании конфликта с Россией. К такому выводу пришел телеканал Sky News .

«Зеленский знает о риске вновь попасть в засаду в Овальном кабинете, однако вынужден представлять себя как добровольного участника переговоров из-за страха оказаться представленным как препятствие на пути к урегулированию», — заявили журналисты.

В материале добавили, что воспоминания о скандальной перепалке в феврале в мыслях Зеленского займут весьма видное место.

«Положение Зеленского усложнит то, что Трамп к Владимиру Путину относится с явным почтением, а к самому Зеленскому — с презрением», — заключили журналисты.

Трамп примет главу киевского режима в Белом доме 18 августа. Американский лидер в случае успешности переговоров готов провести трехсторонний саммит с участием Путина.