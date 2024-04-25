Выход альбома Clancy группы Twenty One Pilots перенесли на неделю | 360°

Мир 25 апреля 2024, 12:57 Выход альбома Clancy группы Twenty One Pilots перенесли на неделю

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Участники американской группы Twenty One Pilots сообщили о переносе выхода нового альбома Clancy. Его презентация пройдет на неделю позже, то есть 24 мая, написало ИА НСН со ссылкой на слова музыкантов.

Перенос пластинки артисты объяснили тем, что хотят сделать клип на каждую композицию. По словам вокалиста Тайлера Джозефа, некоторые треки из альбома будут иметь несколько версий.

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Предыдущий альбом Twenty One Pilots под названием Scaled & Icy вышел в мае 2021 года.