Вучич предрек Европе ад в энергетике

Вучич: Европу ждет ад в энергетике при продолжении эскалации на Ближнем Востоке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести Европу к серьезному энергетическому кризису. Об этом он сказал во время посещения Национального диспетчерского центра Электросетей в Белграде, сообщило сербское издание Blic .

«Если это продолжится, в Европе наступит ад», — сказал он.

Стоимость нефти стремительно растет и это напрямую влияет на цену дизтоплива. Котировки на средиземноморском рынке в ближайшие дни могут вырасти еще сильнее, что неизбежно приведет к повышению стоимости горючего.

Президент также обратил внимание на ситуацию с газом. Цены на него выросли примерно на 45%, а на рынке наблюдается дефицит. Сербия пока чувствует себя относительно стабильнее благодаря поставкам через «Турецкий поток», однако такая ситуация может сохраниться лишь до конца марта.

Заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов ранее указал на перспективы роста цен на нефть в случае закрытия Ормузского пролива.