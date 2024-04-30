ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном | 360°

30 апреля 2024, 03:36
ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
ВСУ: один из убитых в ФРГ украинских военных служил в десантных войсках
Один из убитых в Германии украинских военных оказался служащим 81-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщило командование подразделения в социальных сетях.
«Установлена личность одного из солдат, погибших в Германии в городе Мурнау. Он <…> — солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины», — отметили в заявлении.
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По словам командования, военный получил ранение во время боев за Белогоровку в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в городе Мурнау в Верхней Баварии погибли двое украинцев в возрасте 23 и 36 лет. Мужчины получили огнестрельные ранения. Один из них скончался до приезда скорой помощи, второй умер в госпитале.
До настоящего времени немецкие ведомства отказались раскрыть информацию о причинах нападения или другие данные по уголовному делу.
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