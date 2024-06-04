Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске

Российские силы нанесли массированный удар по военному объекту Украины в Днепропетровске. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет был либо по складу, либо по автопарку. Местные жители видели огромный столб дыма, после чего несколько кварталов оцепили военные и сотрудники СБУ.

«В пять утра Днепропетровск получил удар по военному объекту. Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась колесная и гусеничная военная техника натовских стран, складированы горюче-смазочные материалы и боекомплект», — добавил Николаев.

Координатор подполья отметил, что ВСУ использует как расположение и склад СИЗО, которое находится близко к автопарку.

Утром во вторник Минобороны заявило, что российские войска поразили военные объекты на территории Украины крылатыми ракетами комплекса «Бастион».