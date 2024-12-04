Востоковед Воронцов: президент Южной Кореи, объявивший военное положение, опасается за свою жизнь и карьеру

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил причину политического кризиса в Южной Корее.

По словам эксперта, президент Юн Сок Ель, объявивший о введении чрезвычайного военного положения, опасается за свою жизнь и карьеру. Он понимает, что ему могут объявить импичмент из-за недовольства многих граждан его работой.

«У него очень низкий рейтинг, порядка 20%. При чем в основном какой-то рейтинг держится в сельской местности, который консервативно настроен, более традиционно», — пояснил Воронцов.

Востоковед отметил, что в последнее время вокруг южнокорейского президента происходит много коррупционных скандалов.