Востоковед Воронцов: президент Южной Кореи, объявивший военное положение, опасается за свою жизнь и карьеру
Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с телеканалом «Звезда»объяснил причину политического кризиса в Южной Корее.
По словам эксперта, президент Юн Сок Ель, объявивший о введении чрезвычайного военного положения, опасается за свою жизнь и карьеру. Он понимает, что ему могут объявить импичмент из-за недовольства многих граждан его работой.
«У него очень низкий рейтинг, порядка 20%. При чем в основном какой-то рейтинг держится в сельской местности, который консервативно настроен, более традиционно», — пояснил Воронцов.
Востоковед отметил, что в последнее время вокруг южнокорейского президента происходит много коррупционных скандалов.