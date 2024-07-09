Востоковед Ванина назвала взаимовыгодным сотрудничество России и Индии

Ведущий специалист Центра индийских исследований при Институте востоковедения РАН Евгения Ванина в разговоре с RT подчеркнула значимость поездки в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди.

По словам востоковеда, этот визит имеет большое значение для обеих стран. Потому что он является продолжением долгосрочного, взаимовыгодного партнерства.

«Наши страны сотрудничают во многих областях: в экономической, в военной, в инфраструктурной, в энергетической, научной. Это сотрудничество взаимовыгодно», — подчеркнула эксперт.

Ванина также указала на важность того, что Нарендра Моди представляет собой независимого лидера суверенной нации в текущем мировом контексте.