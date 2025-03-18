Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал обострение конфликта в секторе Газа. Об этом сообщили « Известия ».

По словам специалиста, возобновление огня в регионе свидетельствует о провале плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию.

«Первый этап соглашения был выполнен: огонь был прекращен, обмен заложниками произведен, но возникли проблемы со вторым этапом, потому что он подразумевает вывод войск Израиля с территории сектора Газа. К этому Израиль абсолютно не готов», — пояснил аналитик.

Специалист назвал ключевыми вопросы о статусе у сектора Газа и управлении в регионе. Он также напомнил, что США и Израиль не допускают участия других стран в решении палестинской проблемы.