Востоковед Раванди-Фадаи: Израиль отвлекает внимание от коррупции боями в Газе
Научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи прокомментировала начало наземной операции в районе Рафаха в секторе Газа. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам эксперта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается потери власти из-за расследования дела о коррупционных сферах с предполагаемым его участием.
«Он заинтересован в расширении войны в Газе, чтобы отвлечь внимание народа от этих обвинений», — пояснила специалист.
Раванди-Фадаи напомнила, что бои в Газе забрали жизни более 50 тысяч палестинцев. Она усмотрела все признаки геноцида в этой операции.
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