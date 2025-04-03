Востоковед Раванди-Фадаи: Израиль отвлекает внимание от коррупции боями в Газе

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи прокомментировала начало наземной операции в районе Рафаха в секторе Газа. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается потери власти из-за расследования дела о коррупционных сферах с предполагаемым его участием.

«Он заинтересован в расширении войны в Газе, чтобы отвлечь внимание народа от этих обвинений», — пояснила специалист.

Раванди-Фадаи напомнила, что бои в Газе забрали жизни более 50 тысяч палестинцев. Она усмотрела все признаки геноцида в этой операции.