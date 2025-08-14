Востоковед, переводчик Дамир Нуреев в беседе со «Свободной Прессой» обратил внимание на важный аспект технологических достижений Турции.
По словам эксперта, активное развитие вооруженных сил связано с государственной программой поддержки талантливых специалистов. Стартовавшая в 80-е годы система грантов и стипендий позволила вырастить новое поколение квалифицированных инженеров, конструкторов и управленцев.
Локализация производств привела к созданию конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих страну современными технологиями. Нуреев подчеркнул, что государственная поддержка отраслей, связанных с авиацией и ракетостроением, способствует укреплению позиций Турции среди ведущих производителей вооружений.
