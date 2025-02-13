Востоковед Маслов: Китай уязвлен действиями США по вопросу Украины

США не позволяют Китаю участвовать в решении конфликта России и Украины, из-за чего азиатская страна чувствует себя уязвленной. Такое мнение высказал востоковед Алексей Маслов в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, американцы отодвинули предложения КНР, ведь сами не принимали участие в их создании.

«Китай несколько расстроен и уязвлен тем, что две его инициативы никто не услышал», — заявил эксперт.

По его словам, китайская сторона демонстрирует довольно взвешенную позицию, однако она отличается пророссийским характером. Кроме того, государство имеет свой финансовый интерес в регионе, потому без его влияния не обойтись, считает Маслов.