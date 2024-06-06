Востоковед Котков заявил, что урегулирование тайваньского вопроса дипломатическим путем сейчас невозможно

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что урегулирование тайваньского вопроса дипломатическим путем на данный момент не представляется возможным.

Дело в том, что руководство Тайваня имеет проамериканские взгляды и не планирует присоединяться к Китаю. Кроме того, Тайвань является мощным рычагом давления на Китай со стороны Соединенных Штатов.

«Тайвань занимает стратегическое положение. Он перекрывает Китаю выход в открытую акваторию Тихого океана, потому что к югу от Тайваня находятся Филиппины, где имеются американские военно-морские базы», — пояснил востоковед.

Китай может пойти на конфликт в том случае, если США по каким-то причинам не смогут оказать Тайваню военную помощь, добавил Котков.