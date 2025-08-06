Крупнейшие мировые экономики — Европы и США — зависят от Китая, ставшего мировым промышленным центром. Такое мнение высказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе со « Свободной прессой ».

По словам аналитика, стратегия США направлена на выигрыш времени посредством подписания временной сделки, направленной на восстановление промышленного потенциала и подготовку к грядущему долгосрочному столкновению с Китаем.

Котков также упомянул, что европейские страны, несмотря на возможное недовольство отдельными аспектами китайской политики, не могут игнорировать экономические выгоды сотрудничества с КНР.

Наконец, эксперт подчеркнул наличие влиятельной прослойки китайского бизнеса, зависящего от торговли с США, что накладывает отпечаток на отношение китайских властей к возможным компромиссам с Белым домом.