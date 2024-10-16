Востоковед Котков: России необходима «опора» на Дальнем Востоке

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с радио «Говорит Москва» выразил мнение, что Россия нуждается в «опоре» на Дальнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.
Котков считает, что этот документ поможет избежать вероятной «зависимости» от Китая. Северная Корея, на его взгляд, не может дать России очень много, однако эта восточная страна имеет высокую степень реализации государственного суверенитета. Кроме того, она обладает некоторыми технологиями в военной сфере, сказал собеседник.
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