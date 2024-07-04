Востоковед Котков: Китай понимает, в какую игру его хочет втянуть Запад

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия зависит от Китая, поэтому один звонок Си Цзиньпина разрешил бы ситуацию на Украине. При этом в Китае понимают, в какую игру их хочет втянуть Запад, сообщил востоковед Кирилл Котков в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, своими высказываниями президент Финляндии выразил отношение блока НАТО и США на тему того, как конфликт мог бы быть прекращен.

Китай всячески стремится не конфликтовать с западными странами, однако все равно понимает, что именно он для США и их союзников является главной проблемой, а не Россия, отметил Котков.