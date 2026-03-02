Востоковед Ибрагимов предупредил о катастрофических последствиях действий США в отношении Ирана

США обеспокоены тем, что у них из-под носа уходит «очень жирный кусок» в виде Исламской Республики с большим количеством энергоресурсов. Такое мнение озвучил преподаватель экономического факультета РУДН, политолог, востоковед Фархад Ибрагимов в эфире сайта телеканала «Звезда» .

«Нарушается комбинация, подразумевающая установление той архитектуры видения региона Ближнего Востока, которое американцы себе представляют. И поэтому они решили с ним покончить», — заявил специалист.

По его мнению, действия американского лидера Дональда Трампа приведут к тому, что через два-три года «прольется очень много крови». Это связано с тем, что Ливан, Ирак и другие государства шиитского мира уже начали активный призыв к операции по отмщению, подчеркнул Ибрагимов.