Востоковед Долгов заявил, что ХАМАС вынужден идти на уступки по плану Трампа

ХАМАС остался практически без союзников и будет вынужден принять условия «мирного соглашения», предложенного президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламский исследований Борис Долгов.

«Вот эти 20 условий, которые поставил Трамп, и фактически ультиматум ХАМАС со стороны Израиля, говорят о том, что для ХАМАС сейчас лучшим вариантом было бы принять и их, и перемирие», — отметил специалист.

По словам востоковеда, организация находится в изоляции после потери поддержки Ирана и Сирии. Подписанное соглашение призвано прекратить огонь и освободить заложников.

Достижение компромисса возможно, однако не стоит исключать вероятность дальнейших осложнений. Решение вопроса зависит от давления США и внутреннего раскола внутри ХАМАС, заключил Долгов.